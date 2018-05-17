На Харківщині маленький хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. ФОТО

Постраждалого з полiтравмою та закритим переломом ноги направлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Подія сталась у селищi Донець Балаклiйського району.

Дитина впала з вiкна квартири, розташованої на п’ятому поверсi п’ятиповерхового будинку.

Спiвробiтники Балаклійського відділу полiцii встановили, що хлопчик знаходився вдома один.

Він захворiв i пiсля огляду лiкаря вiдчим залишив його одного у квартирi, а сам поїхав у справах.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Зараз всі обставини пригоди встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

