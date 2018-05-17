На Харківщині маленький хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. ФОТО

На Харківщині маленький хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. ФОТО

08:02 17.05.2018
  • На Харківщині маленький хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. ФОТО
  • На Харківщині маленький хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. ФОТО
  • На Харківщині маленький хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. ФОТО

Постраждалого з полiтравмою та закритим переломом ноги направлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Подія сталась у селищi Донець Балаклiйського району.

Дитина впала з вiкна квартири, розташованої на п’ятому поверсi п’ятиповерхового будинку.

Спiвробiтники Балаклійського відділу полiцii встановили, що хлопчик знаходився вдома один.

Він захворiв i пiсля огляду лiкаря вiдчим залишив його одного у квартирi, а сам поїхав у справах.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Зараз всі обставини пригоди встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Володимир Фесенко
Директор Центру політичних досліджень "Пента"
Чи має Україна пробачити жителів Донбасу за співпрацю з т.зв. ЛДНР?
04.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.