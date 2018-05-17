Одеська поліція розслідує обставини стрілянини в кафе. ФОТО

Одеська поліція розслідує обставини стрілянини в кафе. ФОТО

08:40 17.05.2018
  • Одеська поліція розслідує обставини стрілянини в кафе. ФОТО
  • Одеська поліція розслідує обставини стрілянини в кафе. ФОТО
  • Одеська поліція розслідує обставини стрілянини в кафе. ФОТО

Інцидент стався в одному з закладів харчування на вул.Ак.Вільямса.

За попередньою інформацією, між групою відвідувачів та персоналом кафе виник конфлікт.

Для його вирішення працівники закладу викликали приватну охорону. Агресія компанії перекинулася на охоронців.

В результаті вже на вулиці один з відпочиваючих вистрілив у повітря з імовірно травматичної зброї. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Учасників конфлікту доставлено до Таїровського відділення поліції для з’ясування обставин події.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

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