Поліція Харківщини підозрює іноземця у вбивстві вчительки. ФОТО

Жінка працювала вчителькою в одному з учбових закладів міста. Про те, що співробітниця не вийшла на роботу, до чергової частини Шевченківського відділу поліції повідомили її колеги.

За місцем мешкання харків’янки виїжджали працівники патрульної поліції. В квартирі, розташованій на вулиці Клочківська, поліцейські виявили тіло 53-річної власниці оселі. На шиї загиблої була мотузка.

Співробітникам Шевченківського відділу поліції знадобилося кілька годин, щоб встановити особу зловмисника та його місцезнаходження. Ним виявився 41-річний громадянин іншої держави. Чоловік робив ремонт в квартирі загиблої.



- В день вбивства чоловік прийшов до жінки, щоб забрати у неї гроші, які вона, нібито, була йому винна за ремонт,- розповів заступник начальника Шевченківського ВП Андрій Грязєв. - Між ними зав’язався конфлікт.

В результаті чоловік схопив мотузку та задушив власницю помешкання. Чоловік зняв з жінки золоті сережки, прихопив телефон, банківську картку та втік.

Факт події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п.6 ч.2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він утримується в ізоляторі тимчасового тримання. Зараз слідством Шевченківського району вирішується питання щодо повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні вбивства. Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області