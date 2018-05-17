На Миколаївщині затримано поліцейського, який замовив квартирну крадіжку. ФОТО

На Миколаївщині затримано поліцейського, який замовив квартирну крадіжку. ФОТО

09:20 17.05.2018
  • На Миколаївщині затримано поліцейського, який замовив квартирну крадіжку. ФОТО
  • На Миколаївщині затримано поліцейського, який замовив квартирну крадіжку. ФОТО
  • На Миколаївщині затримано поліцейського, який замовив квартирну крадіжку. ФОТО

Співробітники управління внутрішньої безпеки викрили поліцейського у замовленні та організації крадіжки з житла своєї родички.

Капітан поліції, співробітник одного з територіальних відділів поліції, був затриманий слідчими Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури при оперативному супроводженні Миколаївського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України у порядку ст.208 КПК України під час розподілу викраденого майна у сумі 2500 гривень, 1300 доларів США та ювелірних виробів між іншими учасниками кримінального правопорушення.

За вказаним фактом розслідування проводять.

Найближчим часом фігуранту буде повідомлено про підозру за ч. 3 ст.185 КК України «Крадіжка» та вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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