У Чернівцях внаслідок зіткнення з автомобілем загинув мотоцикліст. ФОТО

Поліція з’ясовує всі обставини жахливої автопригоди. Слідчі вже звернулися з клопотанням до суду про призначення ряду експертиз.

Напередодні по вулиці Лесина в обласному центрі автомобіль «Опель Віваро» зіткнувся з мотоциклом іноземного виробництва.

Внаслідок ДТП 29-річний мотоцикліст від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці події. Медичне освідчення показало, що водій автівки був тверезий.

Відкрите кримінальне провадження, за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області