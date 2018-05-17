У Харкові пенсіонерка жахливо загинула на пішохідному переході. ФОТО
У Харкові пенсіонерка жахливо загинула на пішохідному переході. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода сталася на вулиці Героїв Праці.
Повідомлення про подію надійшло до поліції 17 травня близько 07:30.
28-річний водій автомобілю «Audi» скоїв наїзд на 72-річну жінку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Від отриманих ушкоджень постраждала загинула.
Попередньо встановлено, що водій перевищив дозволену швидкість руху.
Інформація зареєстрована в Журналі єдиного обліку правопорушень Київського відділу поліції.
Водія зараз опитують працівники слідчо-оперативної групи. Вирішується питання про кваліфікацію даної події за Кримінальним кодексом України.
Обставини ДТП встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області