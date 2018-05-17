На Буковині внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів автобуса. ФОТО
На Буковині внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів автобуса. ФОТО
Вранці, 17 травня на автодорозі у селі Коровія сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода.
Маршрутний автобус сполученням Глибока-Чернівці, з метою уникнення дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем «Форд», з’їхав у кювет.
Легковик їхав попереду автобуса у попутному напрямку.
Шестеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців.
Поліцейські встановлюють свідків та очевидців даної події.
За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області