На Буковині внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів автобуса. ФОТО

На Буковині внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів автобуса. ФОТО

13:00 17.05.2018
  • На Буковині внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів автобуса. ФОТО
  • На Буковині внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів автобуса. ФОТО
  • На Буковині внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів автобуса. ФОТО

Вранці, 17 травня на автодорозі у селі Коровія сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода.

Маршрутний автобус сполученням Глибока-Чернівці, з метою уникнення дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем «Форд», з’їхав у кювет.

Легковик їхав попереду автобуса у попутному напрямку.

Шестеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців.

Поліцейські встановлюють свідків та очевидців даної події.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

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