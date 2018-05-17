На Буковині внаслідок ДТП постраждали шестеро пасажирів автобуса. ФОТО

Вранці, 17 травня на автодорозі у селі Коровія сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода.

Маршрутний автобус сполученням Глибока-Чернівці, з метою уникнення дорожньо-транспортної пригоди з автомобілем «Форд», з’їхав у кювет.

Легковик їхав попереду автобуса у попутному напрямку.

Шестеро пасажирів автобуса з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги Чернівців.

Поліцейські встановлюють свідків та очевидців даної події.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернівецькій області

