На Хмельниччині рятувальники зняли з дерева переляканого кота. ФОТО

На Хмельниччині рятувальники зняли з дерева переляканого кота. ФОТО

19:00 17.05.2018
  • На Хмельниччині рятувальники зняли з дерева переляканого кота. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники зняли з дерева переляканого кота. ФОТО
  • На Хмельниччині рятувальники зняли з дерева переляканого кота. ФОТО

О 16:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Кам’янці-Подільському на вулиці Калішській на одному з дерев знаходиться кіт, який не може самостійно злізти.

Рятувальники негайно відгукнулись на прохання.

По прибуттю на місце події вогнеборці чергового караулу 6 Державної пожежно-рятувальної частини 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області за допомогою драбини зняли домашнього улюбленця з дерева та передали наляканого, але неушкодженого власникам.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Короткий аналіз нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій
17.05.2018
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.