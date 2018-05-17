На Хмельниччині рятувальники зняли з дерева переляканого кота. ФОТО

О 16:05 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в Кам’янці-Подільському на вулиці Калішській на одному з дерев знаходиться кіт, який не може самостійно злізти.

Рятувальники негайно відгукнулись на прохання.

По прибуттю на місце події вогнеборці чергового караулу 6 Державної пожежно-рятувальної частини 2 Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Хмельницькій області за допомогою драбини зняли домашнього улюбленця з дерева та передали наляканого, але неушкодженого власникам.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Хмельницькій області