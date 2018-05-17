На Вінниччині поліцейські затримали банду барсетників-гастролерів. ФОТО

До Оратівського відділення поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця.

Потерпілий розповів, що на АЗС невідомі особи, розбивши скло його автомобіля, заволоділи барсеткою, в якій знаходились документи та гроші. Після вчинення злочину зловмисники зникли в невідомому напрямку на автомобілі «Infiniti».

За словами т.в.о. начальника ГУНП Олександра Цимбалюка, після отримання повідомлення на території Оратівського та сусідніх районів ввели оперативний план «Перехват» по розшуку та затриманню автомобіля злочинців.

До пошуку зловмисників задіяли працівників групи реагування патрульної поліції. Через деякий час правоохоронці помітили на дорозі розшукуваний автомобіль, що рухався в напрямку м.Липовець. Зупинивши авто та перевіривши документи, поліцейські зрозуміли, що це саме ті особи, які підозрюються у вчиненні грабежу. Зловмисниками виявились раніше судимі мешканці м.Київ віком 27,41 і 38 років та 35 – річний житель м.Ніжин Чернігівської області. Правопорушники затримані в процесуальному порядку . Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.

Двоє із затриманих вже перебувають під слідством за майнові злочини, вчинені на території Київської області.

Вирішується питання про оголошення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу на період досудового розслідування.

Під час огляду вилученого у зловмисників автомобіля слідчі вилучили відмички, маски, рацію, рукавички та ряд інших предметів, які можуть свідчити про злочинну діяльність групи. Наразі їх перевіряють на причетність до вчинення правопорушень на території Вінницької та інший областей.

В ході розшукових заходів поліцейські знайшли та вилучили викрадену барсетку, яку злочинці, тікаючи, викинули по дорозі.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (грабіж,поєднаний з насильством,яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого,або з погрозою застосування такого насильства,або вчинений повторно,або за попередньою змовою групою осіб).За таке правопорушення передбачено покарання до 6 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області