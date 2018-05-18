СБУ ліквідувала масштабне виготовлення фальшивих марок акцизного збору

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою припинили діяльність угруповання, яке організувало мережу з виробництва та збуту по всій Україні підроблених марок акцизного податку.

Правоохоронці встановили, що фальсифіковані акцизи використовувались для введення в обіг на території України небезпечних для здоров’я та життя населення лікеро-горілчаних напоїв та тютюнових виробів.

Ділки із використанням промислового обладнання у двох підпільних цехах організували масштабне виробництво та реалізацію підроблених марок акцизного податку. Акцизи «клеїли», зокрема, на недоброякісну алкогольну продукцію в обсягах понад два мільйони пляшок щотижня.

Оперативники спецслужби зафіксували, що збут підроблених спеціальних знаків здійснювався через мережу поштових відправлень практично в усі обласні центри України. Реалізація контрафактних алкогольних напоїв та тютюнових виробів здійснювалася через торговельні мережі під виглядом відомих вітчизняних брендів та торгових марок легальних виробників підакцизної продукції.

За висновками експертів, вживання фальсифікату могло призвести до тяжких наслідків для життя та здоров’я громадян.

Співробітники СБ України припинили нелегальну діяльність двох підпільних цехів у Львові та заблоковували канали постачання контрафакту в регіони. Під час проведення невідкладних слідчих дій правоохоронці затримали у Києві та Львові одинадцять активних учасників злочинної групи, у тому числі організаторів нелегального бізнесу. У ділків вилучено понад три тонни підроблених спеціальних знаків, обладнання для їх виготовлення, чорнову бухгалтерію, яка доводить проведення нелегальних оборудок.

Наразі затриманим повідомлено про підозру в скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 с. 199 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання зловмисникам запобіжного заходу.

Триває досудове слідство.

За матеріалами прес-центру СБУ