У Вінниці бусик із п’яним водієм тікав від поліції та врізався в будинок. ФОТО

У Вінниці бусик із п’яним водієм тікав від поліції та врізався в будинок. ФОТО

09:00 18.05.2018
  • У Вінниці бусик із п’яним водієм тікав від поліції та врізався в будинок. ФОТО
  • У Вінниці бусик із п’яним водієм тікав від поліції та врізався в будинок. ФОТО
  • У Вінниці бусик із п’яним водієм тікав від поліції та врізався в будинок. ФОТО
  • У Вінниці бусик із п’яним водієм тікав від поліції та врізався в будинок. ФОТО
  • У Вінниці бусик із п’яним водієм тікав від поліції та врізався в будинок. ФОТО
  • У Вінниці бусик із п’яним водієм тікав від поліції та врізався в будинок. ФОТО

Близько 23-ї години патрульним надійшло повідомлення, що по вулиці Князів Коріатовичів рухається автомобіль «ГАЗ», який грубо порушує правила дорожнього руху.

Інспектори виявили транспортний засіб одразу після отримання орієнтування та почали його переслідувати, оскільки водій проігнорував вимогу патрульних про зупинку.

Втікаючи, чоловік за кермом «ГАЗу» постійно створював аварійні ситуації, наражаючи на небезпеку себе та інших учасників дорожнього руху. На перехресті вулиць Князів Коріатовичів та Міліційна водій не впорався з керуванням та на великій швидкості в’їхав у житловий будинок.

Патрульні затримали чоловіка. На щастя, в результаті ДТП він не постраждав. Поліцейські одразу зрозуміли, чому водій намагався втекти, - у нього помітили ознаки алкогольного сп’яніння. Керманича доставили до наркодиспансеру.

Освідування підтвердило наявність алкоголю в організмі чоловіка – 0,67 проміле показав алкотестер «Драгер», а це більше, ніж втричі перевищує допустиму норму.

Автомобіль евакуювали на арештмайданчик. Водій же за свої дії отримав 5 адмінматеріалів: за керування напідпитку, за вчинення ДТП, за проїзд на забороняючий сигнал світлофора, за спробу втечі та створення аварійних ситуацій.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Вінницької області

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