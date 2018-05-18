На Миколаївщині жінка-водій втратила кермування та загинула під час ДТП. ФОТО

На автодорозі «Київ - Одеса» у Кривоозерському районі, водій, керуючи автомобілем Hyundai Accent з м. Одеса у напрямку м. Київ, не впоравшись із керуванням, допустила зіткнення з відбійником, від чого сталось займання автомобіля.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди пасажира транспортного засобу госпіталізовано, а водій від отриманих тілесних ушкоджень загинула на місці події.

Слідчі розпочали кримінальне провадження, за ознаками ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Триває розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області