Сутенерку, яка постачала повій до сауни, викрила поліція Луганщини. ФОТО

Сутенерку, яка постачала повій до сауни, викрила поліція Луганщини. ФОТО

10:00 18.05.2018
  • Сутенерку, яка постачала повій до сауни, викрила поліція Луганщини. ФОТО
  • Сутенерку, яка постачала повій до сауни, викрила поліція Луганщини. ФОТО
  • Сутенерку, яка постачала повій до сауни, викрила поліція Луганщини. ФОТО
  • Сутенерку, яка постачала повій до сауни, викрила поліція Луганщини. ФОТО

Співробітники Управління боротьби зі злочинами пов’язаними з торгівлею людьми викрили та затримали 44-річну жінку, яка організувала надання сексуальних послуг в одній з саун м. Сєвєродонецьк

Підозрювана затримана в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Оперативники встановили, що жінка залучила до «бізнесу» знайомих дівчат. Підозрювана регулярно підшукувала клієнтів для дівчат серед відвідувачів сауни, в якій працювала адміністратором.

За надання клієнтам послуг сексуального характеру дівчини отримували винагороду від 400 до 1000 гривень. Організаторка отримувала 20 відсотків прибутку.

В ході проведення санкціонованого обшуку поліцейські вилучили речові докази, що підтверджують протиправну діяльність жінки.

Даний факт внесений до ЄРДР та кваліфікований за ст. 303 КК України «Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією». Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області

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