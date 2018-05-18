Командира військової частини затримала на хабарі поліція Маріуполя. ФОТО

Детективи слідчого управління ГУНП в Донецькій області спільно з працівниками управління захисту економіки та військової прокуратури Маріупольського гарнізону викрили військовослужбовця, який намагався підкупити слідчого, щоб уникнути відповідальності за побиття підлеглих військових.

Тимчасово виконуючий обов’язки командира військової частини був викритий поліцією у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 426-1 Кримінального кодесу України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень). Детективом поліції було встановлено, що чоловік причетний до побиття військовослужбовців.

Аби унинути судимості, підозрюваний запропонував працівнику слідчого управління неправомірну вигоду, про що поліцейський сповістив своє керівництво.

Зловмисник був затриманий у Маріуполі при передачі правоохоронцю хабара в розмірі 26 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Покарання, передбачене санкцією статті, – позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області