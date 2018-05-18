Затримані палії грального закладу, під час пожежі в якому загинули люди. ФОТО

Ними виявились троє жителів міста Золотоноша, віком від 32 до 43 років. Їх затримано згідно статті 208 КПК України та оголошено про підозру.

Як повідомлялось раніше, 11 травня цього року, в місті Золотоноша в одному із гральних закладів виникла пожежа. Як з’ясували поліцейські, невідомі особи вкинули в приміщення закладу ємкість з горючою речовиною, від якої зайнялася пожежа, внаслідок чого двоє осіб отримали опіки різного ступеня, а двоє загинуло.

Враховуючи те, що від рук зловмисників загинули люди, до їх пошуку було залучено кращих співробітників кримінальної полії та слідства Черкаської області. В результаті проведених оперативно-розшукових заходів поліцейські протягом декількох днів вийшли на слід зловмисників. Як з’ясували правоохоронці, до підпалу закладу причетні троє місцевих жителів віком від 32 до 43 років.

Всіх трьох зловмисників затримано. Під час санкціонованих обшуків за місцем їх проживання поліцейські вилучили гранату РГД-5 із запалом, металевий штик-ніж, пістолет «Зоракі» з набоями, дві гладкоствольні гвинтівки з набоями та гвинтівку Токарєва СВТ-40, магазин до неї та 15 набоїв калібру 7,62 мм.

Зловмисників затримано в порядку статті 208 КПК України, їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) та частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області