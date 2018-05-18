У Черкасах на групу школярів впало дерево, є серйозно поранені. ФОТО

У Черкасах на групу школярів впало дерево, є серйозно поранені. ФОТО

13:00 18.05.2018
  • У Черкасах на групу школярів впало дерево, є серйозно поранені. ФОТО
  • У Черкасах на групу школярів впало дерево, є серйозно поранені. ФОТО
  • У Черкасах на групу школярів впало дерево, є серйозно поранені. ФОТО
  • У Черкасах на групу школярів впало дерево, є серйозно поранені. ФОТО

По вулиці Лесі Українки  в місті Черкаси на групу дітей, учнів другого класу однієї із місцевих шкіл, які поверталися з екскурсії, впало дерево.

В результаті тілесні ушкодження отримало чотири дитини. Дітей доставлено до лікарні, де їм надається медична допомога, загиблих не має.

На місці події працювала слідчо-оперативна група Черкаського відділу поліції. Наразі встановлюється всі обставини події та ступінь нанесення тілесних ушкоджень потерпілим, відкрито кримінальне провадження за статтею 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Черкаській області

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