Поліція Тернопільщини встановила особу стрілка, який поранив двох людей. ФОТО

Поліція Тернопільщини встановила особу стрілка, який поранив двох людей. ФОТО

16:40 18.05.2018
17 травня  о 17:30 до чергової частини Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення про стрілянину біля бару «Каріна», що по вулиці Шептицького  в обласному центрі. Невідома особа, здійснивши постріли з предмета схожого на пістолет, поранила двох відвідувачів громадського закладу та втекла з місця події.
 
На місці скоєння злочину поліцейські з’ясували, зброю в громадському місці застосував раніше  судимий житель обласного центру. Зловмисник, перебуваючи в приміщенні кафе, безпричинно з хуліганських спонукань, грубо порушуючи громадський порядок, умисно здійснив декілька пострілів з пристрою для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями. Потерпіли від хуліганських витівок стрілка двоє тернополян. З вогнепальними травматичними пораненнями чоловіків доправили до обласної лікарні. Одного було госпіталізованого, іншого після надання медичної допомоги відпустили.
 
Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 4 статті 296 ККУ – хуліганство, вчинене із застосуванням зброї.
 
Поліцейські встановили особу підозрюваного. Це громадянин Запісоцький Олександр, 1978 року народження, житель Тернополя, раніше судимий.
 
Придивіться уважно до фото, якщо ви впізнали зловмисника, маєте інформацію щодо його місця перебування, телефонуйте у Тернополі (0352) 27-11-70, 27-11-71, 067 351 38 37.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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