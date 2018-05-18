На Донеччині непутяща матір залишила немовля на п’яну бабусю. ФОТО

Жінка, повністю самоусунувшись від виховання доньки, кілька днів гостювала у знайомих. За результатами перевірки її було притягнуто до адміністративної відповідальності.

До ювенальної превенції Слов'янської поліції надійшла інформація про те, що мешканка мікрорайону Машмет не виконує обов'язків щодо своєї дитини.

Прибувши за вказаною адресою, правоохоронці застали у квартирі літню жінку із ознаками алкогольного сп'яніння та її 10-місячну онучку. За словами хазяйки, мати дівчинки вже два дні була відсутня вдома, а за дитиною доводиться доглядати їй.

При огляді житла співробітники поліції переконались, що слово "догляд" було не зовсім доречним - навколо був бруд й антисанітарія, розкидані по підлозі речі та брудні ліжка.

Правоохоронці помістили дівчинку до лікарні, де вона пройшла обслідування, після чого приступили до встановлення місцезнаходження її матері.

21-річну жінку було знайдено того ж дня. Надати пояснень своєму відношенню до власної дитини вона не змогла. Співробітниками ювенальної превенції було складено протокол за ст. 184 Кодексу України про Адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей».

У подальшому дана родина буде систематично перевірятись за місцем проживання.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області