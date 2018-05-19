На Миколаївщині шукають грабіжника, який лопатою побив жертву. ФОТО

На Миколаївщині шукають грабіжника, який лопатою побив жертву. ФОТО

19:00 19.05.2018

10 травня близько 05:40 до чергової частини Первомайського відділу поліції звернувся 47-річний місцевий мешканець, та повідомив про те, що вночі до його домівки прийшов візуально знайомий чоловік на ім’я Януш, який вдарив його декілька разів лопатою по голові та, скориставшись його безпорадним станом, викрав належні йому мобільний телефон і мопед, втік.

За підозрою у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187 КК України «Розбій» та ч. 3 ст. 289 КК України «Незаконне заволодіння транспортним засобом» Первомайським відділом поліції ГУНП в Миколаївській області розшукується уродженець смт. Верховцево Верхньодніпровського району Дніпропетровської області Чантовий Януш Дем'янович, 02.03.1991 р. н. Розшукуваний може пересуватись на викраденому мопеді марки «Kanuni», чорного кольору.

Прикмети: на вигляд близько 25 років, зріст близько 170-175 см, худорлявої статури, коротке волосся темного кольору, обличчя  смугле небрите, карі очі, великий прямий ніс.

Правоохоронці звертаються до громадян, які володіють інформацією про місцезнаходження Чантового Я. Д., повідомити до Первомайського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області за адресою: м. Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами (05161)7-52-02, 068-314-2949, 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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