У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО

У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО

08:00 19.05.2018
  • У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО
  • У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО
  • У Сєвєродонецьку двоє грабіжників з гранатою напали на жінку. ФОТО

До патрульних надійшло повідомлення про грабіж. 45-річна жінка повідомила, що двоє чоловіків відібрали у неї сумку із грошима. Також постраждала додала, що один з нападників мав при собі гранату.

Оперативно встановивши прикмети зловмисників, інспектори розпочали їх пошуки. За декілька хвилин, у дворі багатоповерхівки на вулиці Новікова, екіпаж патрульної поліції затримав одного із ймовірних злочинців. Неподалік іншим екіпажем затримано і другого чоловіка.

При поверхневій перевірці гранати у затриманих виявлено не було. На пошуки вибухонебезпечного предмету вирушили бійці спецпідрозділу патрульної поліції «ТОР», які під час огляду прилеглої території виявили заховану у автомобільну покришку гранату.

Ймовірних грабіжників та виявлений боєприпаси поліцейські передали слідчо-оперативній групі, яка детально встановлюватиме обставини події.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Луганської області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Короткий аналіз нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій
17.05.2018
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.