Криваве вбивство в кафе розкрила поліція Харківської області. ФОТО

Криваве вбивство в кафе розкрила поліція Харківської області. ФОТО

20:00 19.05.2018
  • Криваве вбивство в кафе розкрила поліція Харківської області. ФОТО
  • Криваве вбивство в кафе розкрила поліція Харківської області. ФОТО
  • Криваве вбивство в кафе розкрила поліція Харківської області. ФОТО
  • Криваве вбивство в кафе розкрила поліція Харківської області. ФОТО
  • Криваве вбивство в кафе розкрила поліція Харківської області. ФОТО

Працівники Дергачівського відділу поліції обґрунтовано підозрюють у скоєнні злочину 47-річного жителя  селища Козача Лопань.

Повідомлення про вбивство в одному з кафе райцентру надійшло до чергової частини районної поліції.

На місці події поліцейські виявили на підлозі закладу закривавлене тіло чоловіка та встановили особу загиблого. Ним виявився  48-річний безробітний місцевий житель.

Встановлено, що компанія з чотирьох чоловіків відпочивала у місцевому кафе. Серед учасників застілля був 47-річний власник закладу. Після тривалого вживання алкоголю між ним та відвічувачем виник конфлікт, який переріс у бійку. Зловмисник схопив ніж та наніс близько 12 ударів в спину 48-річному чоловіку. Від гострої крововтрати він помер на місці.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. На даний час зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі дії тривають.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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