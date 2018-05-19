На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО

На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО

14:00 19.05.2018
  • На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО
  • На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО
  • На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що з вікна п’ятиповерхівки на вул. Героїв України м. Світловодськ випав чоловік. Громадянин впав на залізобетонний навіс над вхідними дверима до під’їзду, куди не можуть дістатись медики.

Рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Світловодськ по драбині піднялись на навіс, поклали чоловіка на медичні ноші та через вікно під’їзду винесли до автомобіля швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Євген Захаров
Директор Харківської правозахисної групи
Короткий аналіз нової редакції закону про реабілітацію жертв політичних репресій
17.05.2018
Яніна Соколовська
Головний редактор порталу «Известия в Україні»
Чи повинна Україна скасувати вихідний та свято Дня Перемоги?
10.05.2018
Олена Шевченко
Правозахисниця, голова ГО Інсайт
В Україні існує пропаганда гомофобії, а не гомосексуалізму
06.04.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба в Україні заборонити трансляцію чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде в Росії?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.