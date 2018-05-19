На Кіровоградщині чоловік випав з вікна будинку на дашок під’їзду. ФОТО

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що з вікна п’ятиповерхівки на вул. Героїв України м. Світловодськ випав чоловік. Громадянин впав на залізобетонний навіс над вхідними дверима до під’їзду, куди не можуть дістатись медики.

Рятувальники 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Світловодськ по драбині піднялись на навіс, поклали чоловіка на медичні ноші та через вікно під’їзду винесли до автомобіля швидкої допомоги.

Обставини події з’ясовують фахівці.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Кіровоградській області