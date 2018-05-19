На Полтавщині затримано злочинців, які жорстоко пограбували родину. ФОТО

Працівниками поліції Полтавщини, під процесуальним керівництвом обласної прокуратури, встановлена група осіб, які напередодні вчинили розбійний напад на родину у Лубенському районі.

Як повідомив т.в.о. начальника Головного управління Національної поліції в Полтавській області Олександр Бєлянський:

"Група чоловіків проникли до помешкання потерпілих , зв’язали родину і забрали золоті прикраси та 200 гривень. Фігурантам оголошено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу– тримання під вартою".



Триває досудове розслідування за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України (Розбій, поєднаний з проникненням у житло чи інше приміщення).

Санкція статті 187-ї передбачає покарання – від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

