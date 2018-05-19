Банду вінничан-грабіжників затримала на Київщині поліція Житомирщини. ФОТО

Оперативники кримінальної поліції та спецпідрозділу КОРД ГУНП в Житомирській області у результаті спецоперації затримали злочинну групу одразу після вчиненої ними крадіжки цінностей на суму близько мільйона гривень з домоволодіння жителя Київщини.

Члени банди, серед яких як нинішні, так і колишні спортсмени, причетні до низки зухвалих злочинів на території Житомирщини та інших областей України.

– У ході роботи над розкриттям розбійних нападів та крадіжок з приватних осель жителів і з офісів юридичних осіб, ми провели комплекс масштабних заходів та вишли на стійку зухвалу злочинну групу, яка «гастролювала» окремими регіонами, у тому числі і Житомирщиною. До її складу увійшли жителі Вінничини, колишні і нинішні спортсмени, віком від 25 до 47 років, - розповів т.в.о. начальника ГУНП в Житомирській області Сергій Крупєй.

14 травня у ході спецоперації із залученням бійців КОРДу оперативники житомирської кримінальної поліції на Київщині затримали п’ятьох осіб на трьох автомобілях-іномарках одразу після вчинення ними зухвалого обкрадання домоволодіння місцевого жителя. З будинку зухвальці винесли, за оцінкою господаря, цінностей загалом на суму близько мільйона гривень.

Нині п’ятьох затримано у порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.

У той же день поліцейські провели з десяток обшуків на Вінничині та у м. Києві за місцями проживання членів злочинного угрупування і вилучили низку речей, які свідчать про причетність чоловіків до злочинної діяльності.

– Ці особи діяли зухвало і професійно. До вчинення злочинів готувалися заздалегідь. Наприклад, мали у володінні квадрокоптер для обстеження місцевості, закуповували необхідне оснащення для підтримання зв’язку один з одним (рації, засоби стільникового зв’язку, змінні сім-картки), навіть спецодяг працівників правоохоронних органів. Під час обшуків нами вилучена також зброя, гроші та інша доказова база, - підсумував Сергій Крупєй.

Нині правоохоронці перевіряють затриманих на причетність до низки зухвалих злочинів, у тому числі вчинених на території інших регіонів. Окрім того, поліцейські мають усі підстави вважати, що до складу злочинного угрупування входило більше осіб. Тож у рамках досудових розслідувань триває подальша робота з викриття усіх його членів.

За матерілами ВК ГУНП у Житомирській області