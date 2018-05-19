На Луганщині поліція затримала озброєну банду вимагачів. ФОТО

З початку 2017 року ця злочинна група, до складу якої входить і громадянин іншої держави, тероризувала мешканців Луганської області, вимагаючи у них гроші.

Сьогодні, співробітники слідчого Управління та оперативники Управління карного розшуку ГУНП в Луганській області разом із своїми колегами працівниками СБУ Луганської та Донецької областей затримали цю злочинну групу, а саме трьох її членів - чоловіків (37, 47 та 51–ти років).

У рамках кримінального провадження співробітниками поліції вже проведено велика кількість обшуків за місцем мешкання затриманих, а саме у містах Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ та Кремінне. Проведені обшуки і транспортних засобів, на яких підозрювані здійснювали свої протиправні діяння.

Під час обшуків виявлені та вилучені засоби зв’язку, транспортні засоби та грошові кошти, у тому числі і в іноземній валюті, які члени злочинного угруповання вимагали та отримували від своїх жертв.

Наразі триває проведення комплексу слідчо-оперативних дій з метою встановлення та документування усіх фактів злочинної діяльності даної групи.

За матеріалами ВК ГУНП у Луганській області