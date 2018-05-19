На Харківщині чоловік за пиятику з незнайомцями сплатив власним життям. ФОТО

Зловмисники нанесли 48-річному чоловіку близько 20 ударів руками та ногами по тулубу та голові.

За попередніми даними, смерть потерпілого настала внаслідок травматичного шоку.

О 06:27 до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на території автозаправної станції в селі Коробочкине виявлено тіло 48-річного місцевого мешканця зі слідами насильницької смерті.



В ході огляду місця події працівники поліції виявили порожню пляшку з-під горілки, плями крові та інші речові докази. За даним фактом слідчим було відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.



За висновками судово-медичної експертизи загиблий отримав тяжкі травми у вигляді численних переломів ребер, синців та саден на обличчі, перелом щелепи, кісток носу.

За словами заступника начальника Чугуївського відділу поліції Дмитра Грінчака, під час розкриття данного злочину поліцейські з’ясували, що вночі на автодорозі «Київ-Харків-Довжанський» біля АЗС потерпілий розпивав спиртні напої з двома незнайомцями. Раптово між чоловіками виник конфлікт. В результаті зловмисники нанесли йому удари руками та ногами по тулубу та голові, після чого втекли.



Співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно із працівниками Чугуївського відділу поліції викрили у скоєнні злочину 34-річного мешканця села Коробочкине та 28-річного жителя села Кочеток Чугуївського району.



Чоловіки затримані в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їм повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого п. 12, ч.2, ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

