У Краматорську патрульні поліції врятували собаку від вірної смерті. ФОТО

У Краматорську патрульні поліції врятували собаку від вірної смерті. ФОТО

09:00 19.05.2018
  • У Краматорську патрульні поліції врятували собаку від вірної смерті. ФОТО
  • У Краматорську патрульні поліції врятували собаку від вірної смерті. ФОТО
  • У Краматорську патрульні поліції врятували собаку від вірної смерті. ФОТО

На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців Краматорська про те, що на вулиці Даргомизкого автомобіль збив двох собак.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили, що одного собаку збили насмерть, а другий пес був живий, але з переламаною передньою лівою лапою та численними саднами по усьому тулубі. Чотирилапий лежав та помирав на узбіччі.

Бідолашній собаці поліцейські надали невідкладну медичну допомогу- зафіксовали ліву передню кінцівку на шині та швидко доставили до ветеренарної клініки. В кліниці фахівці наадли собаці професійну медичну допомогу, обробили рани, та припинили кровотечю.

Після цього екіпаж патрульних транспортував собаку в громадське товариство по догляду за безхатніми собаками.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Краматорська

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