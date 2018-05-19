У Краматорську патрульні поліції врятували собаку від вірної смерті. ФОТО

На лінію 102 надійшло повідомлення від мешканців Краматорська про те, що на вулиці Даргомизкого автомобіль збив двох собак.

Прибувши на місце події, поліцейські виявили, що одного собаку збили насмерть, а другий пес був живий, але з переламаною передньою лівою лапою та численними саднами по усьому тулубі. Чотирилапий лежав та помирав на узбіччі.