На Київщині у рецидивіста вилучено наркотиків на півмільйона гривень. ФОТО

Раніше судимий житель Фастівського району за місцем проживання облаштував підпільну нарколабораторію та зберігав зброю. На момент обшуку працівники поліції вилучили у нього готової продукції понад 2 кг, прекурсори, тротил та пістолет.

Як зазначив очільник поліції Київщини Дмитро Ценов, під час проведення санкціонованого обшуку у господарському приміщенні жителя с. Кожанка, працівники Фастівського відділення поліції виявили та вилучили засоби, приладдя та прекурсори для виготовлення наркотичного засобу близько 2,5 кг та 2 кг 100 г психотропної речовини – амфетамін.

Також поліцейські вилучили 7 набоїв калібру 5,45 мм, пістолет та тротил, вагою близько 200 гр.

35-річний чоловік затриманий у порядку ст. 208 КПК України.

Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

За матеріалами ВК ГУНП у Київській області