На Харківщині маленький хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. ФОТО
На Харківщині маленький хлопчик випав з вікна багатоповерхівки. ФОТО
Постраждалого з полiтравмою та закритим переломом ноги направлено до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.
Подія сталась у селищi Донець Балаклiйського району.
Дитина впала з вiкна квартири, розташованої на п’ятому поверсi п’ятиповерхового будинку.
Спiвробiтники Балаклійського відділу полiцii встановили, що хлопчик знаходився вдома один.
Він захворiв i пiсля огляду лiкаря вiдчим залишив його одного у квартирi, а сам поїхав у справах.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень. Зараз всі обставини пригоди встановлюються.
За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області