На Закарпатті зникла безвісти дванадцятирічна дівчинка. ФОТО

На Закарпатті зникла безвісти дванадцятирічна дівчинка. ФОТО

00:00 20.05.2018
Безвісти зникла 12 - річна Іліка Горват на Закарпатті!

Мукачівський район. 17 травня 2018 року Іліка вийшла з дому та назад так і не повернулась. Є припущення, що вона поїхала до міста Київ разом зі своїм товаришем. 

Прикмети дитини: 
на зріст 145-165 см., худорлява, темне волосся.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні. 

Допоможіть нам знайти дитину!

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