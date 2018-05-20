На Закарпатті зникла безвісти дванадцятирічна дівчинка. ФОТО
На Закарпатті зникла безвісти дванадцятирічна дівчинка. ФОТО
Безвісти зникла 12 - річна Іліка Горват на Закарпатті!
Мукачівський район. 17 травня 2018 року Іліка вийшла з дому та назад так і не повернулась. Є припущення, що вона поїхала до міста Київ разом зі своїм товаришем.
Прикмети дитини:
на зріст 145-165 см., худорлява, темне волосся.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!