У Павлограді при загадкових обставинах зникла 19-річна дівчина. ФОТО

У Павлограді при загадкових обставинах зникла 19-річна дівчина. ФОТО

00:00 21.05.2018

Павлоградським відділом поліції встановлюється місцезнаходження безвісно зниклої Салаватової Біляни Кертулаївни, 03.08.1998 року народження, мешкає у м. Павлоград. 24.04.2018 року вона пішла з дому та до теперішнього часу не повернулась.

Прикмети: зріст 160 см, худорлявої статури, волосся темне нижче плечей, очі карі.

Була одягнена: куртка чорного кольору шкіряна, плаття чорного кольору до колін, чорні туфлі. З собою мала сумку чорного кольору.

Може пересуватись зі своїм нареченим. Всім, кому що-небудь відомо про місцезнаходження безвісті зниклої гр. Салаватової Біляни Кертулаївни просимо повідомити до Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Контактні телефони: чергова частина (05632) 6-22-31; 20-02-02; моб. (066) 283-53-06; (050) 881-58-95 або на лінію «102».

Заздалегідь вдячні за співпрацю.

За матеріалами ВК ГУНП у Дніпропетровській області

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