У Харкові конфлікт між водіями закінчився вогнепальними пораненнями. ФОТО

Поліцейські Харкова встановлюють обставини конфлікту на вулиці Академіка Синельникова.

Один із учасників події отримав непроникаючі поранення із травматичного пістолету. 48-річного потерпілого було доставлено до Харківської клінічної лікарні швидкої і невідкладної допомоги з пораненнями живота та стегна.

Минулих вихідних, близько 22:00, до Київського відділу поліції надійшло повідомлення про бійку між двома чоловіками на окружній дорозі.



За адресою виїхав наряд поліції. З’ясувалося, що конфлікт стався між двома водіями під час руху автомобілів. Чоловіки зупинились на дорозі і між ними зав’язалась бійка. В результаті 35-річний харків’янин зробив кілька пострілів із травматичного пістолету у бік опонента.



З місця пригоди вилучено гільзи від зброї, травматичний пістолет та дозвіл на його носіння.



За даним фактом слідчим Київського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання від 3 до 7 років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

