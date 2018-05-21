Під час ДТП на Харківщині фура знищила капот буса, є поранені. ФОТО

33-річного харків’янина з переломом ноги, численними забоями та саднами доставлено до Харківської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

Аварія за участю автомобілів «Газель» та «ДАФ» сталася в селі Шестакове на трасі «Харків-Вовчанськ». Внаслідок зіткнення водія «Газель» затиснуло в кабіні автомобіля.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Зараз працівники поліції встановлюють всі обставини пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

