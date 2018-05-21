На Сумщині конфлікт між рибалкою та браконьєром закінчився стріляниною. ФОТО

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Замах на вбивство". Підставою для її відкриття став конфлікт між рибалками і браконьєром, який переріс у стрілянину.

Подія сталася близько шостої ранку в селі Пирогівка. Двоє рибалок, син та батько, йшли берегом річки, обираючи місце для риболовлі. Аж раптом наткнулись на чоловіка, що ловив рибу у заборонений спосіб, сітками. Чоловіки зробили йому зауваження, а у відповідь почули лайку, а потім і погрози на свою адресу.

Конфлікт набирав оберти. Порушник вирішив провчити двох нових знайомих та направився додому за мисливською рушницею. Ті в свою чергу в цей час пошкодили йому ножем човен. Коли ж браконьєр повернувся, здійснив постріли у бік рибалок, завдавши 26-річному чоловіку вогнепальне поранення в праве плече і живіт. Після чого пішов.

"Швидку" викликав батько пораненого, а медики в свою чергу про цей випадок повідомили до поліції, - коментує Валерій Строкач, начальник Шосткинського відділу поліції. - На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. А в ході проведення першочергових пошукових заходів, поліцейські в складі групи реагування патрульної поліції встановили та затримали за місцем мешкання підозрюваного - місцевого 47-річного чоловіка, який раніше мав судимості за майнові злочини".

Наразі потерпілий знаходиться в лікарні та потребує подальшого лікування. А у відношенні зловмисника в поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України «Замах на вбивство двох і більше осіб». Санкція статті передбачає від десяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області