Водій мопеду трагічно загинув під час ДТП у Сумській області. ФОТО

В результаті аварії, що сталася у Глухівському районі, загинув 55-річний чоловік. За попередніми висновками, водій легковика не справився з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з мопедистом.

Наразі, поліція встановлює всі обставини цього ДТП в рамках відкритого кримінального провадження.

Подія сталася поблизу села Сопич. Слідчо-оперативною групою, яка виїздила на місце події, попередньо було встановлено, що 78-річний водій легковика, оминаючи вибоїни дорожнього покриття, виїхав на зустрічну смугу в наслідок чого зіткнувся з мопедом, яким керував 55-річний місцевий житель. В результаті дорожньо-транспортної пригоди постраждав водій мопеду. Чоловіка доправили до лікарні, де він помер.

По даному факту в поліції розпочате кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого». Тривають подальші слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Сумській області