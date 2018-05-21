Чернігівська поліція розшукує підозрюваного у замаху на зґвалтування дитини. ФОТО

Чернігівська поліція розшукує підозрюваного у замаху на зґвалтування дитини. ФОТО

09:01 21.05.2018

Поліція Чернігівщини розшукує  чоловіка, який підозрюється в замаху на зґвалтування неповнолітньої в околицях озера "Земснаряд" в обласному центрі.

За фактом замаху на зґвалтування, який стався у денний час 18 травня в районі вулиці Кропивницької, розташованої поблизу чернігівського озера "Земснаряд", поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 статті 15 та ч.4 статті 152 Кримінального кодексу України (замах на зґвалтування). В рамках цього провадження розшукується підозрюваний у вчиненні злочину.

Його прикмети: чоловік віком 30-35 років, слов'янської зовнішності, зріст 170-175 см, худорлявої статури, смаглявий.

Був одягнутий в футболку чорного кольору та штани чорного кольору. Волосся темного кольору, коротке пряме.   

Якщо вам відома будь яка інформація про цього чоловіка або місце його перебування просимо повідомити  за телефоном 102.

За матеріалами ВК ГУНП у Чернігівській області

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