П’ятеро людей загинули під час перекидання бусу на Миколаївщині. ФОТО

Близько 05:10 на автодорозі «Миколаїв —Одеса» поблизу с. Красне Березанського району 47-річний водій автомобілю Nissan Primastar, рухаючись у напрямку м. Одеси, за попередньою інформацією, допустив з’їзд у кювет та зіткнення з деревом.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та четверо пасажирів (40, 32, 30, 20 років) загинули на місці пригоди, ще троє (43, 24 та 17 років) з отриманими тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні.

Встановлюються обставини дорожньо-транспортної пригоди, тривають слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області