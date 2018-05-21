Двоє людей загинуло, ще дев’ятеро травмовані внаслідок кошмарної ДТП на Волині. ФОТО

Вночі на території Волинської області трапилося дві автопригоди із летальними наслідками.

Внаслідок аварій дві особи загинули, ще дев’ятьох із різноманітними травмами госпіталізували. За фактами ДТП слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Близько 02:20 на автодорозі поблизу села Гаразджа Луцького району 46-річний мешканець селища Цумань, керуючи автомобілем «Wolksvagen Golf», ймовірно, не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. Внаслідок автопригоди 26-річний пасажир авто від отриманих травм загинув на місці. Водія та ще чотирьох пасажирів госпіталізували до лікарні. Усі потерпілі – жителі Ківерцівського району.

Цієї ж ночі в той же час на автодорозі, сполученням «Київ-Ковель-Ягодин», між селами Машів та Підгороднє Любомльського району зіткнулися два автомобілі «ЗАЗ-Віда» та «Opel Vektra» під керуванням 51-річного жителя Дніпропетровської області та 27-річного жителя Рівненської області. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув пасажир автомобіля «ЗАЗ-Віда», 39-річний мешканець Дніпропетровської області. Окрім того, водіїв обох автівок та ще двох пасажирів автомобіля «ЗАЗ-Віда» госпіталізовано до медзакладу.

За обома фактами слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають досудові розслідування під час яких будуть з’ясовані усі обставини цих автопригод.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області