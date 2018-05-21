На Прикарпатті біля кафе підірвали гранату, 9-ро людей поранені. ФОТО

Подія сталась вчора, близько 20 години, у с. Лісна Тарновиця.

Уродженець Донеччини, перебуваючи у вказаному селі, поконфліктував із двома чоловіками, відвідувачами закладу. У подальшому, перебуваючи у нетверезому стані, маючи намір позбавити їх життя, приніс у кишені гранату "Ф1" та кинув її на землю поблизу входу до кафе "Павутина".

Внаслідок вибуху постраждало 9 осіб, їх доставлено до медичного закладу із осколковими пораненнями. Одного з них прооперовано.



Зловмисника затримано у порядку ст. 208 КПК. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.15 (Замах на злочин) та ч.2 (п.1, 2) ст. 115 (Умисне вбивство) ККУ та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Проводяться слідчі дії.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області

