У київському Гідропарку сталась жорстока бійка зі стріляниною. ФОТО

Внаслідок події обидва опоненти отримали травми голови, один із них - вогнепальне поранення. Їм надана медична допомога. Правоохоронці проводять першочергову перевірку, аби надати правову кваліфікацію інциденту.

До столичної поліції пів на шосту ранку надійшло повідомлення про те, що на території Гідропарку відбувається бійка між двома невідомими. На місце негайно виїхали автопатрулі та слідчо-оперативна група районного і Головного управлінь поліції.

Як розповів начальник слідчого відділу Дніпровського управління поліції Андрій Пасічник, правоохоронці оглянули місце події та поспілкувалися з лікарями, які надавали потерпілому, котрий отримав вогнепальне поранення, першу допомогу. А патрульні поліцейські неподалік від місця події виявили чоловіка, який стріляв.

«Попередньо ми встановили, що між двома відвідувачами кафе відбувся конфлікт, який переріс у бійку. У результаті одному із опонентів склянкою розбили голову, інший отримав сліпе вогнепальне поранення голови та руки. Обидва потерпілих зараз знаходяться у лікарні», - додав Андрій Пасічник.

З місця події правоохоронці вилучили предмети, схожі на пістолет «Форт 12Р» та гільзи, які направили на експертизу. Даний факт належним чином зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян Дніпровського управління поліції.

Відділ комунікації поліції Києва

Алла Борових

