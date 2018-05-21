На Хмельниччині затримано втікача з місця ДТП, який ще й спалив власне авто. ФОТО

У Хмельницькому працівники поліції затримали та взяли під варту 22-річного водія автомобіля «Опель Вектра», який ввечері 20 травня скоїв наїзд на 74-річну пенсіонерку та втік з місця події.

Трагедія сталася близько 20-ї години в неділю. Потерпіла продавала квіти на тротуарі по вулиці Подільській, коли водій, здійснивши різкий маневр назад, збив стовп зі світлофором і наїхав на неї. Замість того, аби надати постраждалій допомогу та викликати швидку, молодик втік з місця події.

Патрульні поліцейські одразу розпочали переслідування, передавши орієнтування на автомобіль колегам.

Втікача затримали працівники групи швидкого реагування Хмельницького відділу поліції аж у Хмельницькому районі, в лісосмузі між селами Шумівці і Баламутівка. Підозрюваний у вчиненні ДТП разом із товаришами залишили авто посеред лісу та підпалили його, намагаючись приховати сліди вчиненого злочину.

Наразі водій затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Як встановили правоохоронці, чоловік на момент вчинення аварії перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Потерпіла у важкому стані перебуває у Хмельницькій міській лікарні. Лікарі діагностували закриту черепно-мозкову травму та численні забої тіла.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди відкрите кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

За матеріалами ВК ГУНП у Хмельницькій області