У Миколаєві поліція розслідує масове отруєння дітей у школі. ФОТО

У Миколаєві поліція розслідує масове отруєння дітей у школі. ФОТО

13:00 21.05.2018
  • У Миколаєві поліція розслідує масове отруєння дітей у школі. ФОТО
  • У Миколаєві поліція розслідує масове отруєння дітей у школі. ФОТО
  • У Миколаєві поліція розслідує масове отруєння дітей у школі. ФОТО
  • У Миколаєві поліція розслідує масове отруєння дітей у школі. ФОТО

Станом на 12:30 36 дітей звернулись по допомогу до лікарів із ознаками отруєння, попередньо – газом, усі госпіталізовані.

Сьогодні, 21 травня, близько 11:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній з миколаївських шкіл діти масово поскаржились на погане самопочуття. Зі школи евакуйовані близько 400 учнів.

Зараз школярам надається невідкладна медична допомога. На місці події працюють співробітники Заводського відділу поліції, слідчого Управління, патрульні поліцейські, рятувальники, медики та інші служби.

Інформація за вказаним фактом внесена до журналу Єдиного обліку. Причини погіршення стану здоров’я у дітей та інші обставини події встановлюються.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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