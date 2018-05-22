На Вінниччині ВАЗ на кілька секунд перетворився на літак, є поранені. ФОТО

На Вінниччині ВАЗ на кілька секунд перетворився на літак, є поранені. ФОТО

08:20 22.05.2018
  • На Вінниччині ВАЗ на кілька секунд перетворився на літак, є поранені. ФОТО
  • На Вінниччині ВАЗ на кілька секунд перетворився на літак, є поранені. ФОТО

Днями, близько 21:00 години, у селі Котюжани Мурованокуриловецького району легковик «ВАЗ 2107» злетів з дороги.

Внаслідок автопригоди водій та пасажирка транспортного засобу отримали тілесні ушкодження. За фактом ДТП слідчі розпочали кримінальне провадження.

За кермом транспортного засобу перебував 37-річний місцевий житель. Рухаючись вулицею Миру, водій автомобіля не впорався з керуванням та з’їхав з дороги, де допустив зіткнення з парканом. Внаслідок ДТП, постраждало двоє людей: водій та пасажирка цього автомобіля, 32-річна жителька села Котюжани. Їх було доставлено до Мурованокуриловецької ЛПЛ та після надання необхідної медичної допомоги відпущено додому.

За фактом автопригоди триває розслідування. Автомобіль поміщено на арештмайданчик.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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