У Сумах не закріплений вантаж під час повороту перекинув вантажівку. ФОТО

На лінію 102 надійшло повідомлення про перекинуте авто на Курському проспекті.

Патрульні прибули на місце пригоди та з’ясували, що 26-річний водій автомобіля Isuzu не забезпечив безпечне кріплення свого вантажу, унаслідок чого під час здійснення повороту ліворуч вантаж змінив центр ваги й відбулося перекидання транспортного засобу.