У Сумах не закріплений вантаж під час повороту перекинув вантажівку. ФОТО
У Сумах не закріплений вантаж під час повороту перекинув вантажівку. ФОТО
На лінію 102 надійшло повідомлення про перекинуте авто на Курському проспекті.
Патрульні прибули на місце пригоди та з’ясували, що 26-річний водій автомобіля Isuzu не забезпечив безпечне кріплення свого вантажу, унаслідок чого під час здійснення повороту ліворуч вантаж змінив центр ваги й відбулося перекидання транспортного засобу.
Керманич не постраждав, а ось автомобіль отримав механічні пошкодження.
Інспектори огородили місце автопригоди та оформили матеріали ДТП. На водія був складений адміністративний матеріали за ст. 124 (вчинення ДТП) КУпАП. Наразі вживаються заходи щодо перевантаження вантажу в інше авто та підйому автомобіля на колеса.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сумської області