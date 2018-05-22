У Полтаві фура на переході збила насмерть людину з велосипедом. ФОТО
У Полтаві фура на переході збила насмерть людину з велосипедом. ФОТО
ДТП сталася на просп. Свободи.
Вантажний автомобіль Renault (Рено ) на пішохідному переході допустив наїзд на 92-річного чоловіка, який із велосипедом у руках переходив дорогу.
Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці події.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області