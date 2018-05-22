У Полтаві фура на переході збила насмерть людину з велосипедом. ФОТО

У Полтаві фура на переході збила насмерть людину з велосипедом. ФОТО

13:00 22.05.2018
  • У Полтаві фура на переході збила насмерть людину з велосипедом. ФОТО
  • У Полтаві фура на переході збила насмерть людину з велосипедом. ФОТО

ДТП сталася на просп. Свободи.

Вантажний автомобіль Renault (Рено ) на пішохідному переході допустив наїзд на 92-річного чоловіка, який із велосипедом у руках переходив дорогу.

Від отриманих ушкоджень потерпілий помер на місці події.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області

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