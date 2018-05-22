У Херсоні роззброєно буяна, який грозився застрелити співмешканку. ФОТО
У Херсоні роззброєно буяна, який грозився застрелити співмешканку. ФОТО
Близько 14-ї години спецлінії 102 надійшов виклик від занепокоєної жінки. Вона повідомляла, що співмешканець прийшов додому нетверезий, побив її, розбив телефон та погрожував пістолетом. Жінці вдалося втекти зі свого будинку та заховатися в одному магазинів. Звідти вона й зателефонувала в поліцію.
На місці виклику патрульні поспілкувалися з потерпілою, заспокоїли її та надали домедичну допомогу. Від огляду лікарів жінка відмовилася. Поліцейські разом із заявницею пішли до будинку, де все ще перебував її співмешканець.
Чоловік підтвердив, що стався конфлікт, утім заперечував погрози зброєю. З дозволу власниці інспектори оглянули будинок. В одній з кімнат патрульні виявили предмети, схожі на пістолет та рушницю, ніж та багнет, а також 52 предмети, схожі на набої різного калібру.
За попередньою інформацією, 54-річний херсонець раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Патрульні чоловіка затримали та доставили до Корабельного відділення поліції. На місці працювала слідчо-оперативна група.
За матеріалами прес-служби Патрульної поліції України