У Херсоні роззброєно буяна, який грозився застрелити співмешканку. ФОТО

Близько 14-ї години спецлінії 102 надійшов виклик від занепокоєної жінки. Вона повідомляла, що співмешканець прийшов додому нетверезий, побив її, розбив телефон та погрожував пістолетом. Жінці вдалося втекти зі свого будинку та заховатися в одному магазинів. Звідти вона й зателефонувала в поліцію.

На місці виклику патрульні поспілкувалися з потерпілою, заспокоїли її та надали домедичну допомогу. Від огляду лікарів жінка відмовилася. Поліцейські разом із заявницею пішли до будинку, де все ще перебував її співмешканець.