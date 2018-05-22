У Тернопільській області зникла безвісти чотирирічна Алінка. ФОТО
У Тернопільській області зникла безвісти чотирирічна Алінка. ФОТО
Увага! У Тернопільській області зникла 4 - річна Аліна Малицька.
Вранці 18 травня 2018 року за загадкових обставин дівчинка зникла разом з мамою у х.Кути, Бережанського району. У поліції підозрюють, що вони можуть бути в небезпеці.
Прикмети дитини:
худорлява, світле волосся, світлі очі.
Одяг:
червоно-чорні лосини, синя куртка.
Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!
Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.
Допоможіть нам знайти дитину!
Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ