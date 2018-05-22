У Тернопільській області зникла безвісти чотирирічна Алінка. ФОТО

Увага! У Тернопільській області зникла 4 - річна Аліна Малицька. Вранці 18 травня 2018 року за загадкових обставин дівчинка зникла разом з мамою у х.Кути, Бережанського району. У поліції підозрюють, що вони можуть бути в небезпеці.

Прикмети дитини: худорлява, світле волосся, світлі очі. Одяг: червоно-чорні лосини, синя куртка.

Якщо Ви десь бачили цю дитину - телефонуйте з мобільного на гарячу лінію «Служби розшуку дітей» за номером 116 000!

Для абонентів усіх мобільних операторів дзвінки - безкоштовні.

Допоможіть нам знайти дитину!

Всіх дітей, які на сьогодні в розшуку, ви можете знайти в ГЕОІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ МВС УКРАЇНИ ПО РОЗШУКУ ДІТЕЙ