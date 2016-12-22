На Прикарпатті за грабежі та крадіжки засудили групу молодиків
На Прикарпатті за грабежі та крадіжки засудили групу молодиків
Прокуратурою Івано-Франківської області підтримано державне обвинувачення щодо шести молодих хлопців, які вчинили серію крадіжок, грабежів та розбій у Надвірнянському районі.
Як повідомила начальник відділу ювенальної юстиції Наталія Фільварок, чотирьом із них призначено реальні покарання – 3 та 5 років ув’язнення, а двом, які були співучасниками в одному правопорушенні, - умовний термін.
Так, молодики впродовж вересня-листопада 2014 року вчини 8 епізодів крадіжок, грабежів та розбій. П’ятеро з них на момент вчинення правопорушень були неповнолітніми.
Потеплілими від їх злочинної діяльності були переважно пенсіонери. Зокрема, напавши на подружжя, вони добряче побили старенького, а його дружині погрожували ножем.
Судом першої інстанції правопорушників засуджено до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.
Не погодившись із призначеним покаранням, вони оскаржили вирок у апеляційній інстанції.
Вироком апеляційного суду Івано-Франківської області лише двом із молодиків змінено покарання – замість 2 років позбавлення волі їм призначено умовний термін.
За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області