На Прикарпатті за грабежі та крадіжки засудили групу молодиків

Прокуратурою Івано-Франківської області підтримано державне обвинувачення щодо шести молодих хлопців, які вчинили серію крадіжок, грабежів та розбій у Надвірнянському районі.

Як повідомила начальник відділу ювенальної юстиції Наталія Фільварок, чотирьом із них призначено реальні покарання – 3 та 5 років ув’язнення, а двом, які були співучасниками в одному правопорушенні, - умовний термін.

Так, молодики впродовж вересня-листопада 2014 року вчини 8 епізодів крадіжок, грабежів та розбій. П’ятеро з них на момент вчинення правопорушень були неповнолітніми.

Потеплілими від їх злочинної діяльності були переважно пенсіонери. Зокрема, напавши на подружжя, вони добряче побили старенького, а його дружині погрожували ножем.

Судом першої інстанції правопорушників засуджено до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

Не погодившись із призначеним покаранням, вони оскаржили вирок у апеляційній інстанції.

Вироком апеляційного суду Івано-Франківської області лише двом із молодиків змінено покарання – замість 2 років позбавлення волі їм призначено умовний термін.

За матеріалами прес-служби прокуратури Івано-Франківської області