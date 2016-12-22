На Вінниччині ілюзія комфорту забрала життя 42-річного чоловіка

О 12:01 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у житловому будинку за адресою с. Лаврівка Вінницького району

До місця події прибув черговий караул Державної пожежно-рятувальної частини №1 м.Вінниці у кількості п’яти чоловік особового складу на 1 одиниці спецтехніки.

На момент прибуття рятувальників вогнем було охоплено одну із кімнат помешкання на площі 6 кв.м.

Під час ліквідації пожежі вогнеборцями в кімнаті будинку на ліжку було виявлено тіло 42-річного чоловіка.

О 12:31 пожежу було локалізовано, а о 12:34 - ліквідовано.

У результаті займання знищено облицювання стін будинку на площі 48 кв.м. та домашні речі.

Ймовірна причина загорання - паління у ліжку.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Вінницькій області