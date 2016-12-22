На Дніпропетровщині невеличка пожежа забрала життя літньої людини

До Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вулиці Лесі Українки Заводського району міста Кам’янського.

За вказаною адресою було направлено рятувальників двох чергових відділень 7 державної пожежно-рятувальної частини ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

По прибуттю до місця виклику встановлено, що пожежа виникла всередині одноповерхового приватного житлового будинку. У кухні горіли речі та шпалери на площі 2 метри квадратних.

Внаслідок пожежі загинув чоловік 1934 року народження. Тіло чоловіка без слідів опіків було передано до СМЕ для встановлення причини смерті.

Наразі причини виникнення пожежі встановлюються правоохоронними органами.

До ліквідації пожежі залучено 8 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки міста.

За матеріалами пре-служби ДСНС у Дніпропетровській області